全世界歴代興行収入ランキング1位に君臨する映画『アバター』（2009年）を生み出したジェームズ・キャメロン監督によるシリーズ最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』が、本日（12月19日）より全世界同時公開された。『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（22年）が同ランキング3位に入るなど、映画史に名を刻んできたシリーズは、本作をもって“第一章の完結”を迎える。【動画】監督・キャストが語る、進化した