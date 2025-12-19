政府は19日、AI（人工知能）の活用促進に向けた今後の方針などを取りまとめた日本初の基本計画案を決定し、高市首相は「AIサミット」の日本での早期開催を目指すと述べました。高市首相：本日、日本で初めてとなるAI基本計画案を決定した。AIは産業競争力や安全保障に直結し、我が国の国力を左右する。信頼できるAIを世界とともに創りあげるため、AIサミットを可能な限り早期に日本で開催すべく、関係省庁をあげて取り組みを進めて