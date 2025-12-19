ベルギーで行われたEU（ヨーロッパ連合）の首脳会議の会場近くに農業に携わる1万人以上が集まり、EUが署名を目指す南米との自由貿易協定に対して抗議の声を上げました。ベルギーの首都ブリュッセルで行われているEU首脳会議では、ブラジルやアルゼンチンなどでつくる南米の関税同盟メルコスールとEUの自由貿易協定（FTA）の発効に向けた承認手続きが進められています。これに反発してブリュッセルのEU議会議事堂近くに18日、ベルギ