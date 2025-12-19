第84期順位戦Ｂ級１組（主催：朝日新聞社・毎日新聞社・日本将棋連盟）は、10回戦計６局の一斉対局が12月18日（木）に各地の対局場で行われました。このうち東京・将棋会館で行われた広瀬章人九段―石井健太郎七段の一戦は110手で広瀬九段が勝利。二転三転の終盤戦を制して今期８勝目を挙げています。○中盤は広瀬リード、しかし…Ａ級に向けた２つの昇級枠を13名で争うＢ級１組。９回戦を終えた段階で伊藤匠二冠が８勝１敗で首位