JR東日本盛岡支社は19日、青森県八戸市で震度6強を観測した地震の影響で全区間が運休している八戸線について、30日午前9時ごろに八戸―鮫間の運転再開を目指すと発表した。年内に全区間で運転再開する見通しとなった。