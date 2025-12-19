インターグは2025年12月15日、「仕事における生成AIの利用実態と意識」調査の結果を発表した。同調査は2025年11月11日~2025年11月14日、全国の20代・30代の社会人(以下、若手社会人)535名を対象にインターネットで実施した。仕事における生成AIの利用実態と意識質問項目と回答は以下の通り。Q1. あなたは現在、仕事で生成AIをどの程度の頻度で利用していますか?仕事での生成AIの利用頻度Q2. 下記の業務のうち、生成AIを利用してい