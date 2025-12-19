ユニクロは12月19日から、キッズ・ベビーの「ヒートテック」「パフテック」が最大16日間お得になるロングランセールを実施する。○キッズ・ベビー「ヒートテック」「パフテック」お得にユニクロは、12月19日〜31日までの13日間「ユニクロ年末祭」を開催し、続く2026年1月1日〜8日までの8日間「ユニクロ新年祭」を開催する。年末祭と新年祭を合わせた開催期間は合計21日間となり、冬の必需品をお買い得価格で提供する、この冬最後の