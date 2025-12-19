日本マクドナルドは12月18日、「マクドナルド×ドラゴンクエスト スライム in スライム」(5種セット2,990円)の事前抽選の応募受付をマクドナルド公式アプリで開始した。マクドナルド×ドラゴンクエスト○「マクドナルド×ドラクエ」コラボ第1弾1986年にシリーズ第1作目が発売されて以降、多くのファンを虜にし続け、2026年に40周年を迎える「ドラゴンクエスト」が、マクドナルドとコラボレーションする。第1弾では、初のグッズコラ