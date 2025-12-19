俳優・草刈正雄の長女で、タレントや実業家として活躍している紅蘭（くらん）が家族でクリスマスを楽しむ様子を公開した。１９日までにインスタグラムで「街はクリスマス、年末モード全開あと１３日？！で今年も終わってしまうよクリスマスに娘のバースデー、忘年会やらニューイヤーとイベントが盛りだくさんですが乗り切るぞ！！」とつづって、娘とクリスマスツリーの前でのショットやお菓子の家を作る姿などをアップした