バンダイスピリッツは、『仮面ライダーゼッツ』より「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ」(9,350円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月22日16時予約受付開始、2026年6月発送予定。2026年6月発送予定「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ」(9,350円)「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ」は、『仮面ライダーゼッツ』より、「万津莫」