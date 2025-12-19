来季のＪＦＬ降格が決まっているアスルクラロ沼津は１９日、篠田善之氏（５４）が新監督に就任することを発表した。篠田氏は現役時代に福岡でプレーし、引退後は清水エスパルスやヴァンフォーレ甲府の監督を歴任。今季は中国リーグの南通支雲足球倶楽部で監督を務めていた。沼津は今季Ｊ３で最下位の２０位。滋賀との入れ替え戦を経て降格が決まった。篠田新監督はクラブを通じて以下のコメントを発表した。「このたび、アス