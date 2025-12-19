バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「LUFFY’s PIRATE MARK」(1,320円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月23日16時より予約を受け付ける。2026年5月発送予定。2026年5月発送予定「LUFFY’s PIRATE MARK」(1,320円)「LUFFY’s PIRATE MARK」は、「ジャンプフェスタ2026」にて会場先行販売を行うパイレーツマークデザインの「LUFFY’s」。12月20日・21日に幕張メッセで開催する