乗用車にはねられ重体だった男性が死亡 鹿屋市の国道でおととい17日、男性が乗用車にはねられ、その後、死亡しました。 この事故は、17日午後9時ごろ、鹿児島県鹿屋市串良町細山田の国道269号で道路を歩いていた男性が、直進してきた乗用車にはねられたものです。 はねられたのは、大崎町の無職・村野悦朗さん(67)で、胸や腰を強く打つなどし、意識不明の重体となっていましたが、警察によりますと、18日夜8時すぎ、搬送先の病