通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.35-0.63円コールオーバー ユーロ円0.23-0.59円コールオーバー ポンド円0.58-1.00円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格