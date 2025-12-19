0.75％への利上げは全会一致 景気は一部弱めの動きも緩やかに回復 労働需給は引き締まった状況が続いている 来年は今年に続いてしっかりとした賃上げが実施される可能性が高い 消費者物価の基調的な上昇率は緩やかな上昇が続いている