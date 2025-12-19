賃金と物価がともに緩やかに上昇していくメカニズムが維持される可能性が高い 先行き、展望レポートの見通し期間後半には基調的な物価の上昇率が２％と概ね整合的な水準で推移するとの確度高まる。 政策金利変更後も実質金利は大幅なマイナスが続き、緩和的な金利環境は維持 今後、展望レポートでの見通しが実現していくとすれば、経済・物価情勢の改善に応じて、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調