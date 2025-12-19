ドル円一時156円16銭まで上昇。日銀会合後の材料出尽くし感などで＝東京為替 日銀は市場見通し通り利上げを実施。声明は大きな変化を見せずとなった。発表直後は円買いとなり、発表前の155円80銭台から155円60銭を付ける動きも、材料出尽くし感と、利上げを行っても底堅さが見えることなどを受けたドル買い円売りの動きなどに反発し、156円16銭を付けた。 USDJPY 156.09