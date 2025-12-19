高田委員物価は既に概ね物価安定目標に達する水準にある 田村委員基調的な物価上昇率の見通しについて、見通し期間の半ば以降、物価安定目標と概ね整合的な水準で推移する 両委員は声明での展望レポートの見通し期間後半には物価安定目標と概ね整合的な水準で推移するとの見通しに反対