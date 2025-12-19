現役のプロ野球選手による講演会が18日、松本市の高校で開かれました。松本蟻ケ崎高校で講演を行ったのは、東京ヤクルトスワローズに所属し、これまでに東京オリンピックで金メダルを獲得など、現役で活躍する青柳 晃洋選手と、青柳選手が取締役を務めるキャリア系企業の社長で社会人野球元日本代表の木南了さんです。松本市の総合建設会社アスピアが企画したもので「挑戦と経験」をテーマに講演しました。「プロ野球