１０日、西蔵自治区ラサ市の宗角禄康公園で開かれた販売イベントの様子。（ラサ＝新華社記者／晋美多吉）【新華社ラサ12月19日】中国西蔵自治区の供銷合作社（購買販売協同組合）は11月22日から、特産品を販売するシリーズイベントを6回開催し、いずれも成功させた。自治区内の7市から計70社のハダカムギ製品、ヤク肉製品、高原で生産された乳製品など千種類以上の農産品が集まり、累計販売額は400万元（1元＝約22円）を超えた。