大分県大分市の高崎山自然動物園で、19日サルたちが暖を取るヒーターが設置されました。 高崎山自然動物園 ◆TOS佐野格記者「高崎山に恒例のヒーターが設置されましたが、きょうの天気ではおサルさんにはちょっとまだ必要ないようです」 高崎山に設置されたのはその名も「おさるの団暖ヒーター」。毎年この時期に設置され冬の風物詩となっています。 19日朝の県内の最低気