アルテミス計画で使われる宇宙船オリオン。2022年の無人飛行試験では月に接近した。（NASA提供・共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は18日、国際月探査「アルテミス計画」で、有人による月面着陸の実現を「2028年までに」目指すとした大統領令に署名した。航空宇宙局（NASA）が掲げる現在の目標は27年半ばで、目標時期を後退させた可能性がある。NASAは取材に対し「これまでもトランプ氏の任期終了となる28年までに実現