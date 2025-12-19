12月26日16時30分より放送される『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（テレビ朝日系）の、出演アーティストによるパフォーマンス楽曲が公開となった。 （関連：Snow Man、完コピダンスバトルの魅力とは？LE SSERAFIM、IVE、Travis Japanら出演、ここだけの名シーン） 2025年末をもって“コールドスリープ”期間に入るPerfumeは、『Mステ×Perfumeスペシャルステ&#125