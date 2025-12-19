Aぇ! groupが、2ndアルバム『Runway』を2026年2月25日にリリース。あわせて、3月から全国8都市30公演にわたるアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』を開催する。 （関連：【画像あり】Aぇ! group、2ndアルバム『Runway』3形態のジャケット写真） 2ndアルバム『Runway』では、“これからを走り抜け、飛び立っていく”という彼ら自身が設定した前向きなメッセージを軸に、Aぇ! groupの