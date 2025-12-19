後場寄り付きの東京株式市場では、日経平均株価が前日比６５０円高前後と前場終値から上昇幅は拡大している。日本銀行は１８～１９日に開催された金融政策決定会合で政策金利を０．７５％に引き上げることを決定した。 出所：MINKABU PRESS