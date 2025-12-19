ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍ¡Ê26¡Ë¤¬12·î15Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£NHKBS¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌîµå²òÀâÈÖÁÈ¡Öµå¼­±ñ～¥×¥íÌîµå¤¬100ÇÜ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥­ー¥ïー¥É¤¿¤Á～¡×¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¿±þ¤·¤¿¡£ ¡Ú´ØÏ¢¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¡Ö°¦ÊÑ¤ï¤é¤º¡×¹âÌîæûÂÁ¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Û¤Ã¤³¤êÈ¿¶Á¡ÖÁÛÁü¤Î8000ÇÜÃçÎÉ¤·¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¸åÇÚ¤¹¤®¤ë¡× °ìÈÌ¥æー¥¶ー¤¬X¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ê¤·¤À¤è¡×¤ÈÈÖÁÈÆâ¤ÇÅÄÃæ¤ÎÌ¾Á°¤¬¡Ö±Í¿Í¡×¤È´Ö