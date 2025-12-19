映像嵐株式会社は、ViltroxのニコンZマウント用交換レンズ「Viltrox AF 35/1.2 LAB」を12月19日（金）に発売した。希望小売価格は20万3,000円。 Viltroxの最高級ラインに位置付けられるLABシリーズの新製品。4月にはソニーEマウント用が発売済み。 レンズ構成はEDレンズ5枚、高屈折率レンズ3枚、非球面レンズ2枚を含む10群15枚。絞り羽根は11枚で、柔らかく美しい円形のボケ（丸ボケ、玉ボケ）を実現したとい