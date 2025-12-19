空き家をひとりでDIYリフォーム（⇒次へ）【アフター画像を見る】本当に同じ家！？大変身したゴミだらけ一軒家まるでゴミ屋敷のような一軒家をDIYリフォームする動画がYouTubeに投稿されました。「あんなに汚屋敷だったのにすごい！」「近所だったら住みたい」といったコメントが寄せられ、再生回数は20万回を突破しています。いったい、どんなDIYリフォームがされたのでしょうか。■たったひとりでDIYリフォームをした投稿主さん