【その他の画像・動画等を元記事で観る】 年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（テレビ朝日系）が12月26日16時30分より、6時間40分にわたり生放送。このたび、豪華全65組の出演アーティストの楽曲が解禁された。 ■全出演アーティスト＆楽曲（五十音順） AI「ハピネス」INI「Present」aiko「シネマ」アイナ・ジ・エンド「革命道中」あいみょん「ビーナスベル