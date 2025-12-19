19日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比520円高の4万9630円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万9568.66円に対しては61.34円高。出来高は1万6728枚となっている。 TOPIX先物期近は3394ポイントと前日比30.5ポイント高、現物終値比4.26ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49630+