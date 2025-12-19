種子島の西之表市で18日、住宅1棟を全焼する火事がありました。ケガ人はいませんでした。火事があったのは、西之表市西之表の住宅です。警察によりますと18日午後5時20分ごろ「ボイラーから出火している」とこの家にいた次女から消防に通報がありました。火は約2時間半後に消し止められましたが、会社員の河口ヨシ子さん(60)の木造平屋建ての住宅1棟を全焼しました。河口さんは長男と長女の3人暮らしで、出火当時