鹿屋市で17日、男性(67)が車にはねられその後、死亡しました。事故があったのは鹿屋市串良町細山田の国道です。警察によりますと17日午後9時ごろ道路を横断していたとみられる大崎町野方の村野悦朗さん(67)が普通乗用車にはねられました。村野さんは腰や胸を強く打ち病院に運ばれました。意識不明の重体となっていましたが、事故から約23時間後の18日午後8時過ぎに死亡しました。車を運転していた男性(18)にケガはありませ