政府はきょうの閣議で、内閣広報官に、経済産業省出身で安倍元総理の秘書官を務めた佐伯耕三氏を起用する人事を決定しました。現在は外務省出身の小林麻紀氏が務めていて、佐伯氏の辞令は来年1月4日付となります。佐伯氏を起用した理由について、木原官房長官は「広報業務に関する豊富な知識と経験を有している」と説明しました。佐伯氏は、安倍内閣でスピーチライターを長く務めたことでも知られていて、高市内閣の政権運営で「安