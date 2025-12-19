きょう19日（金）は日ざしに恵まれる所が多くなりますが、あす20日（土）は天気が下り坂となります。あさって21日（日）にかけて、広い範囲で雨具の出番になりそうです。北海道でも雪ではなく雨が降り、気温が上がりますので、融雪災害に注意が必要です。■きょうは晴れて空気は乾燥きょうは高気圧に覆われて、晴れる所が多くなるでしょう。空気は乾燥しますので、火の取り扱いにご注意ください。最高気温は前日より高い所が多く、