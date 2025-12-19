日本銀行は、先ほどまで開いていた金融政策決定会合で追加の利上げを決定し、政策金利を0.75%に引き上げると発表しました。利上げは今年1月以来、7会合ぶりで0.75%の政策金利は1995年以来、30年ぶりの高い水準です。植田総裁は午後3時半から記者会見を開き、利上げを決定した背景などについて説明する予定です。