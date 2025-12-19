ミラノ・コルティナ五輪の出場切符をかけた全日本フィギュアスケート選手権が１９日、東京都の国立代々木競技場第一体育館で始まる。熾烈（しれつ）をきわめる代表争いを、日本スケート連盟の選考規定や１５日に発表された「選考対象選手一覧」を基に、展望する。（デジタル編集部）２０歳の三浦と最年長の友野が「１枠」争う…男子日本は、男女各３枠、ペア２枠、団体の出場権を獲得している。アイスダンスは、団体のみの出場