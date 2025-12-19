19日は過酷なマラソンの話題です。あたり一面、雪に覆われたコース。先日行われた「南極アイスマラソン」です。選手たちが走るのは南極の「ユニオン氷河」で世界最南端のマラソンとも呼ばれています。レースはとにかく過酷で南極特有の強風に加え、厳しい寒さも。この日の気温は氷点下15度でした。厳しい気象条件の中、約42kmを走り切って優勝したのはオーストラリア人女性。タイムは3時間48分43秒でした。2025年で20回目を迎えた