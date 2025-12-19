乾燥大麻を所持した罪に問われた俳優の清水尋也被告に拘禁刑1年、執行猶予3年の判決が言い渡されました。俳優の清水尋也被告はことし9月、東京・杉並区の自宅で乾燥大麻およそ0.4グラムを所持した罪に問われています。東京地裁はきょう19日の判決で「何度も売人から大麻を入手する中で犯行に及んでおり、大麻に対する親和性が認められる。依存性も生じつつあり、その刑事責任は決して軽くない」と指摘しました。一方で「事実を認め