2025年12月19日、バラク・オバマ元大統領が2025年に読んだり観たり聴いたりした本・映画・音楽の中から、お気に入りのものをリストアップして公開しました。As 2025 comes to a close, I'm continuing a tradition that I started during my time in the White House: sharing my annual lists of favorite books, movies, and music. I hope you find something new to enjoy-and please send any recommendations for me to