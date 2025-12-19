Appleが広告関連のヘルプページを更新し、「2026年からApp Storeの検索結果での広告表示機会を増やす」ということを告知しました。従来は検索結果の上部に広告が表示されていましたが、検索結果全体に複数の広告が表示されるようになります。Search Results - Help - Apple Adshttps://ads.apple.com/app-store/help/ad-placements/0082-search-results#ntfApple Expands App Store Sponsored Ads for Revenue Boost Amid Scrutiny