ソフトバンクの杉山一樹投手（２８）が１９日に福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、４０００万円アップの年俸８０００万円でサインした。今季は６月の交流戦から不振のオスナに代わって守護神に定着。リーグ最多６５試合に登板し、３１セーブを挙げてタイトルを獲得した。５０試合以上に登板して防御率１点台は、２年連続。ハイパフォーマンスでリーグ連覇と５年ぶりの日本一奪回に大きく貢献した。会見では海外挑戦意