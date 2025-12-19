お正月の名物番組『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』が来年元日にABEMAにて無料配信される。今回は、前進の『志村＆鶴瓶のあぶない交遊録』より続く恒例企画「英語禁止ボウリング」が25周年を迎える。【写真】今年引退の大物プロ野球選手も登場！『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』（以下『鶴ナイ2026』）は、20年以上にわたりお茶の間に笑いを届けてきたお正月の名物番組『志村＆鶴瓶のあぶない