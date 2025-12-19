２０２５年に欧州サッカー界で最もユニホームを売ったのはスペイン１部バルセロナの同国代表ＭＦラミン・ヤマル（１８）だった。同国紙「マルカ」が報じた。同紙は「サッカーシャツトップ１０」とのタイトルで「最も売れたユニホームを着た選手を紹介する。このリストには多くのスター選手、数人の定番選手、そして意外な選手も含まれている」と報道。１位は１８歳ながら世界を席巻し、超名門クラブのエースナンバー１０を背負