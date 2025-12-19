宮本茉由が主演する2026年1月7日スタートのドラマ『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（テレビ東京ほか／毎週水曜25時）より、猪塚健太、片山萌美、そして戸塚祥太（A.B.C‐Z）の出演が発表された。また、エンディングテーマはスリーピースバンド・サイダーガールが本作のために書き下ろした楽曲「ごめんね」が決定した。【写真】主人公の夫に猪塚健太、元カレにA.B.C‐Z・戸塚祥太、謎多き女性に片山萌美原作・乙葉一華、作