ジェームズ・キャメロン監督による1997年公開の大ヒット映画『タイタニック』。ケイト・ウィンスレットとともに主演を務めたレオナルド・ディカプリオは、公開以来、一度も同作を観返したことがないそうだ。【写真】若きレオと名シーンを確認！『タイタニック』フォトギャラリーVariety誌とCNNの企画「Actors on Actors」で、『ドント・ルック・アップ』（2021）で共演したジェニファー・ローレンスと対談したレオナルド。ジ