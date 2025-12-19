◇フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会第１日（１９日、東京・代々木第一体育館）アイスダンスの公式練習が東京辰巳アイスアリーナで行われた。連覇を目指す吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）は本番衣装を着用してフリーダンスの曲をかけて調整。持ち味のスピード感ある演技で、息の合ったツイズルなどを行った。紀平梨花（トヨタ自動車）、西山真瑚（オリエンタルバイオ）はリズ