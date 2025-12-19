ミス・フィンランドに選ばれた女性の「つり目」ポーズの写真がSNSに出回り、「アジア人に対する差別」と批判が殺到、首相の謝罪にまで発展する大騒動となった。2025年12月19日の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）はこの「差別問題」を取り上げた。投稿した女性はミス・フィンランドを取り消され、SNS上で謝罪している。谷原章介さん「ちょっとイメージが変わりましたね」それで一件落着とはならなかった。女性への処分を