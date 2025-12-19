ＭＢＳラジオは１９日、来年１月４日午後１０時から「ますだおかだのＭＢＳヤングタウン」を放送することを発表した。ますだおかだは、１９９４年１月〜９７年３月まで「ＭＢＳヤングタウン水曜日」「ヤンタンあそびのＷＡ！！」を担当。一夜限りの復活にますだおかだ・増田英彦は「ヤンタンの３年間のキューシート（進行表）全部保管してるのでスタジオに持って行きます」と同局を通じてコメント。岡田圭右も「約３０年ぶり