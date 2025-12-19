韓国映画「しあわせな選択」（邦題）で、失業した家長のユ・マンスを演じたイ・ビョンホンが、ジョージ・クルーニー、レオナルド・ディカプリオと受賞をかけて競う。 【写真】映画「どうしようもない」のイ･ビョンホン 米ハリウッド・クリエイティブ・アライアンス（HCA）のホームページにて、「2025アストラ映画賞」の候補が発表され、イ・ビョンホンは「コメディー・ミュージカ