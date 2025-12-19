清修庵が、長年親しまれてきたカレーうどん、カレー蕎麦、カレー丼のカレー粉を全面リニューアル。京都の老舗香辛料メーカー「甘利香辛」と共同開発したオリジナルカレー粉を使用し、より奥深い味わいへと進化しました。 清修庵「カレーメニュー」 販売店舗：イオンモール大和郡山店、イオンモール高の原店、イオンモール久御山店、イオンモール北大路店、イオンモール大日店、イオンモール四條畷店、イオンモール